طاهر السني: واثقون من نزاهتنا ونظافة اليد وسنقاضي كل من حاول الإساءة لنا

أخبار ليبيا24

قال سفير و مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني في رده على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019، نحن واثقون من نزاهتنا ونظافة اليد.

وأضاف السني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” نؤكد مجدداً احترامنا لديوان المحاسبة وكافة الأجهزة الرقابية في الدولة وجهودها وموظفيها في المحاسبة ومكافحة الفساد.

وحذر السفير – المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً – الأفراد والمنابر الإعلامية بأنه سيقاضي كل من حاول أو يحاول الإساءة له وتشويه الحقائق والتشهير والاتهام دون دليل، حسب قوله.

ونفى السني تقاضيه راتبين من وظيفتين مؤكدًا أنه عارٍ عن الصحة وتابع في تغريدته:”نحن لا نتقاضى راتبين لوظيفتين وأن ذلك عار عن الصحة تماماً، ورغم أننا تقدمنا مراراً بالمستندات الخاصة بتكليفنا بمهام المستشار السياسي وليس تعيين جديد، إلا أن سياق عرض هذه الفقرة بالتكليف كمتفرغ تحت بند “المصروفات التسييرية” تم تحريفه من البعض وكأن هناك ازدواجية رواتب”.

وأشار السفير إلى أنه بادر بالتواصل مع رئيس ديوان المحاسبة لنقاش وتفنيد ما ورد من مغالطات والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشكل خاطئ واستخدمت من آخرين للتشهير والمماحكات السياسية العقيمة.

وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني أبدى عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2019، استعداده للمثول أمام جهات الاختصاص لتفنيد ما ورد في شخصه بالتقرير بشأن ازدواجية الرواتب والمصروفات على الإقامات والسفريات.

وقال السني، في تغريدة على تويتر، ” أشكر ديوان المحاسبة واحترم وأقدر ما صدر في تقريره بناء على ما أحيل إليه من معلومات، ومستعد للمثول أمام جهات الاختصاص وتفنيد ما ورد لوجود عدة أخطاء واستنتاجات منسوبة لشخصي، مثل ازدواجية الرواتب، أو ذكر لعدة مبالغ لإقامات وسفريات منسوبة لنا وبها عدة أخطاء”.

وأضاف السني، “أن الشفافية أساس بناء الدولة، ومن حق الشعب معرفة الحقائق ولجهات الاختصاص محاسبة الفساد، وأيضاً من حق المواطن الدفاع عن نفسه ضد أي اتهامات باطلة، لذا احتفظ لنفسي حق مقاضاة المنابر التي تحاول تشويهي عمداً لتصفية حسابات سياسية. لن تنالوا من عزيمتنا وثقتنا في الله وشعبنا أكبر من مكائدكم”.

وكان تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2019 قد كشف قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتكليف مستشارين متفرغين رغم تقلدهم مناصب أخرى بالإضافة إلى عملهم، كمستشارين، من بينهم الطاهر السني، بصفته مستشار بالمجلس الرئاسي وموظف بالمندوبية الليبية القاهرة.

وجاء بالتقرير، أن المبررات الواردة بردود المجلس الرئاسي بالخصوص لم تكن مقنعة.

ولفت التقرير، إلى وجود مبالغة في صرف مبالغ مالية للمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي وعائلته، مقابل إصدار تذاكر سفر وإقامة بالفنادق بناء على تعليمات الرئيس ودون إصدار أي قرارات بشأنها.

وأوضح، أن أذونات الصرف المصروفة بلغت 1,492,959 دينار، والقيمة المصروفة للمعني 369,402 دينار.