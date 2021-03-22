رسو ناقلة نفطية على رصيف الحريقة لشحن 600 ألف برميل من النفط الخام

أخبار ليبيا 24-خاص

رست الناقلة النفطية “دلتا كاناريس” في وقت متأخر ليل أمس في ميناء الحريقة النفطي لشحن 600 ألف برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وقال، رجب سحنون، مراقب ميناء الحريقة النفطي، لأخبار ليبيا 24، أن عمليات شحن النواقل يتم بطرق علمية للحفاظ على البيئة من قسم الرسو والشحن ومنسقة العمليات بالموقع، كما أن الخطوات الصحية الاحترازية لمكافحة كورونا يتم اتخاذها أثناء الشحن.

وبلغ الإنتاج اليوم من النفط الخام المستلم من حقلي مسلة والسرير 220 ألف برميل من النفط الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.