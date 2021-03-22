جرائم أردوغان والسراج أمام الجنائية الدولية
أهم هذه الجرائم نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة في ليبيا
أخبارليبيا24 | انفوجرافيك
قبلت المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي في هولندا حافظة مستندات تضمنت عشرين جريمة من الجرائم التي ارتكبها أردوغان والسراج في الأراضي الليبية مرفقة بالأدلة القاطعة والبراهين أهمها:
– الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم .
– الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي .
– القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية .
– الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها .
– الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين .
– الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية .
– الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام .
– الحرب المتمثلة الهجوم على أماكن عزلاء .
– الحرب المتمثلة في النهب والسرقة لأماكن عزلاء .
– التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها .
– نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة .