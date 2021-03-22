جرائم أردوغان والسراج أمام الجنائية الدولية

أهم هذه الجرائم نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة في ليبيا

22 مارس، 2021 12:32 ص
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أخبارليبيا24 | انفوجرافيك 

قبلت المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي في هولندا حافظة مستندات تضمنت عشرين جريمة من الجرائم التي ارتكبها أردوغان والسراج في الأراضي الليبية مرفقة بالأدلة القاطعة والبراهين أهمها:

–       الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم .

–       الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي .

–       القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية .

–       الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها .

–       الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين .

–       الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية .

–       الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام .

–       الحرب المتمثلة الهجوم على أماكن عزلاء .

–       الحرب المتمثلة في النهب والسرقة لأماكن عزلاء .

–       التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها .

–       نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة .

 

22 مارس، 2021 12:32 ص
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