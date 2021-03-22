جرائم أردوغان والسراج أمام الجنائية الدولية أهم هذه الجرائم نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة في ليبيا

أخبارليبيا24 | انفوجرافيك

قبلت المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي في هولندا حافظة مستندات تضمنت عشرين جريمة من الجرائم التي ارتكبها أردوغان والسراج في الأراضي الليبية مرفقة بالأدلة القاطعة والبراهين أهمها:

– الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم .

– الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي .

– القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية .

– الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها .

– الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين .

– الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية .

– الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام .

– الحرب المتمثلة الهجوم على أماكن عزلاء .

– الحرب المتمثلة في النهب والسرقة لأماكن عزلاء .

– التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها .

– نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة .