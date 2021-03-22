النائبة حليمة العائب: مجلس النواب يعمل على التجهيز لجلسة اعتماد الميزانية

أخبار ليبيا 24

قالت عضو مجلس النواب، حليمة صادق العائب، إن المجلس حالياً يعمل على التجهيز لجلسة اعتماد الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضحت العائب لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، إن المجلس بصدد انتظار تقرير لجنة المالية وهي اللجنة البرلمانية ذات الاختصاص في دراسة الميزانية، ومن المتوقع أن تكون الجلسة في مدينة طرابلس الفترة المقبلة، وذلك حسب ما اتفق عليه النواب في جلسة البرلمان الماضية في سرت.

وأضافت العائب، أن رئاسة مجلس النواب لم تعلن عن جدول أعمال الجلسة وموعد الجلسة ومكان انعقادها، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن كل ذلك بعد انتهاء اللجنة المختصة من استكمال تقريرها بخصوص الميزانية وبنودها.