المنفي ونائبيه يؤكدون لـكوبيش التزام السلطة الجديدة بمخرجات جنيف

22 مارس، 2021 6:23 م
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أخبار ليبيا24

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائباه السيد عبدالله اللافي موسى الكوني، اليوم الإثنين، في طرابلس، يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن كوبيش هنأ رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لمباشرة أعمالهم بشكل رسمي.

وأضاف، أن كوبيش أكد أن الأمم المتحدة والبعثة في ليبيا تدعم الاستقرار في ليبيا والحل السياسي، الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر من العام الجاري، كما أكد دعم كافة الجهود لتوحيد كافة المؤسسات السيادية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقال إن المنفي أكد لـ كوبيش التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة وبناء أسس متينة لهذه المصالحة والسعي لتوحيد كافة المؤسسات ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

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22 مارس، 2021 6:23 م
32

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