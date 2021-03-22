الإطاحة بعصابة بزعامة سيدة وزوجها تنصب على المحلات في بنغازي بصكوك مصدقة مزورة

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أطاح عناصر مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالبحث الجنائي بعصابة متخصصة في النصب والاحتيال بـ “الشيكات المصدقة المزورة” على أصحاب محلات بيع المواد الإلكترونية والهواتف المحمولة في بنغازي، أبطالها امرأتان ورجل.

وذكرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن عملية الإطاحة بالعصابة بدأت حينما وردت معلومة لأعضاء الإدارة تفيد بتعرض محل لبيع الهواتف المحمولة لعملية نصب من قبل امرأة تواصلت معه لغرض شراء هواتف محمولة حديثة الصنع على أن تدفع قيمتها عبر صك مصدق.

وبعد الاتفاق مع المحل أرسلت المرأة صكًا مصدقًا بقيمة الهواتف والبالغة نحو 12 ألف دينار ليبي مع رجل، استلم بدوره الهواتف بعد تسليم الصك لصاحب المحل.

وأوضحت الإدارة، أن صاحب المحل وبعد أن أودع الصك بحسابه المصرفي أُبلغ بعد مرور 10 أيام من عملية الإيداع أن الصك تم إرجاعه من قبل المصرف المسحوب عليه كونه مزور فقام بدوره بفتح محضر لدى مركز شرطة الفويهات.

وأشارت إلى أن صاحب محل آخر تعرض لذات الواقعة، إذ قام بفتح محضر بمركز شرطة رأس أعبيدة. وبينت الإدارة أن بعد هاذين البلاغين، تم إبلاغ مدير جهاز البحث الجنائي، وبدوره أوكل مهمة كشف ملابسات الجريمة للإدارة العامة لمكافحة جرائم التزييف والتزوير بالجهاز.

وأضافت، أن مكافحة جرائم التزييف والتزوير قامت بتحرير محضر بالواقعة وكلّفت بدورها أعضاء منها للتحري، حيث قاموا بسماع أقوال أصحاب المحال الذين تعرضوا للنصب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجريمة.

وأشارت إلى أن المحققين جمعوا المعلومات والبحث في تسجيلات الكاميرات والتواصل مع شركات الاتصالات والتواصل مع أغلب محلات بيع الهواتف المحمولة في بنغازي، ليتضح أن المرأة ذاتها تواصلت مع محل آخر لبيع الهواتف برقم هاتف مختلف هذه المرة طالبة مجموعة هواتف محمولة.

ولفتت الإدارة إلى أن هذا الأمر شكّل فرصة لأعضاء الإدارة العاملين على القضية لنصب كمين محكم لتلك المرأة، حيث تم الاتفاق معها من قبل صاحب المحل بعلم مناوب التحقيق لتحديد موعد إرسال الصك واستلام الهواتف المحمولة.

وقالت الإدارة، أن المرأة قامت فعلا بإرسال شاب صغير السن إلى المحل، حيث تم ضبطه رفقة رجل آخر قام بإيصاله دون أن يدخل إلى المحل.

وأوضحت أن بالاستدلال مع الشاب الأول تبيّن أنه من مدينة البيضاء وقريبته وصديقتها هما من قامتا بإرساله للمحل لتسليم الصك واستلام البضاعة مقابل أن يحصل على 500 دينار.

وفيما يتعلق بالرجل الذي كان رفقة الشاب، قالت الإدارة، أما الرجل الذي معه فأتضح أنه زوج إحدى المرأتين وقد اعترف خلال استجوابه بتسليم صك آخر لمحل بيع مواد منزلية وكهربائية و استلم منه 3 شاشات تلفزيون وعدد 2 هواتف محمولة وفريز عمودي و2 مكيفات وغسالة صحون وكوشة وخلاط ومواد كهربائية أخرى .

ولفتت إلى أنه اتضح أيضا أن الرجل ذاته هو من جلب الصكوك المصدقة المزورة للمحلات الأخرى، وذلك بمقارنة الصور المسحوبة من تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمحلات.

وذكرت أن الرجل اعترف بأن زوجته هي من تقوم بجلب الصكوك له وتقوم بإرساله للمحلات، كما أعترف بتسليم صك لمحل بيع مفروشات واستلم منه صالون وفرش .

وأوضحت أنه بالتنسيق مع العنصر النسائي بجهاز البحث الجنائي، تم ضبط المرأة وبالاستدلال معها أفادت بأنها تتحصل على الصكوك المزورة من المنطقة الجنوبية.

وذكرت، أنها تقوم هي وصديقتها بالتواصل مع المحلات وتقوم بإرسال اسم المحل والقيمة ويتم ارسال لها الصك المزور جاهز، كما اعترفت بتقاسم ما يتم استلامه.

وأفاد البحث الجنائي، أنه أثناء القبض عليها تم تحريز داخل منزلها بعض مما نصبته من مواد كهربائية، كما تمت مخاطبة المصارف التجارية بخصوص الصكوك الأخرى، والتي أفادت بأنها جميعا مزورة.

وأوضح، أن باستدعاء أصحاب المحلات، الذين استلموا الصكوك الأخرى اتضح بأنهم ينتظرون فترة المقاصة ولا يعلمون بأن تلك الصكوك مزورة.

تم إحالة المحضر بالموقفين إلى النيابة العامة، المحرزة لتستكمل النيابة باقي الإجراءات القانونية.