أمن طرابلس تطلق خطة أمنية لتأمين المدينة

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت مديرية أمن طرابلس، أنها ستطلق خطة أمنية لتأمين العاصمة اعتبارا من يوم غدًا الإثنين، تشمل نشر استيقافات من مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لها .

المديرية قالت بعد اجتماع مدير أمن طرابلس عميد محمود العابد اليوم الأحد برؤساء المكاتب والأقسام ورؤساء مراكز الشرطة التابعة للمديرية إن الاجتماع خصص لوضع خطة أمنية لتأمين العاصمة طرابلس بمشاركة الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك في سبيل محاربة الجريمة والمجاهرة بالأمن، موضحة أن الخطة تهدف لنشر استيقافات أمنية من مختلف الأجهزة التابعة لمديرية أمن طرابلس.

وطالب مدير أمن طرابلس خلال الاجتماع رؤساء المكاتب والأقسام بالتنبيه على مرؤوسيهم بضرورة التقيد بقواعد الضبط والربط والتعامل مع المواطنين وفقا للقانون والقواعد الحقوقية، مشددا على ضرورة إيلاء البلاغات المقدمة لغرفة العمليات الأهمية القصوى في الاستقبال والتعامل بجدية معها.

ودعا مدير أمن طرابلس القيادات الأمنية إلى تسيير الدوريات الراجلة والراكبة داخل ووسط العاصمة وفي المناطق التي تشكل نقاط حيوية كسوق الذهب دون إهمال لأهمية التفتيش والمتابعة باعتبارها البوصلة الفعلية لمستويات الأداء الفعلي.

ونوهت مديرية أمن طرابلس بأنه تم تحديد موعد تنفيذ الخطة منذ الإثنين 22 مارس الجاري على أن يكون موعد الاستيقافات من الساعة الثانية عشرة مساء وحتى الثامنة صباحا.