وفد إيطالي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية يزور طرابلس

أخبار ليبيا 24 – تقارير

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ووزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية.

وتعد زيارة دي مايو هي الأولى إلى العاصمة طرابلس بعد تولي المجلس الرئاسي لمهامه رسميا بعد نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.

وأكد دي مايو على دعم إيطاليا لليبيا في كافة المجالات والمساهمة في توحيد المؤسسات السيادية، مشيرا إلى أن الجمهورية الإيطالية بدأت في زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا.

«دي مايو» عبر حسابه الشخصي على انيستقرام أكد أن «إيطاليا وليبيا متحدتان بمصالح جيواستراتيجية مهمة»، وأضاف؛ أنه «وبالإضافة إلى مسألة تدفقات الهجرة ، كررت التأكيد على أنه من الضروري لنا إعادة إطلاق التعاون الاقتصادي بين بلدينا»، وختم أنه أكد على «التزام إيطاليا بدعم عملية السلام والأمن في ليبيا».

وبحث اللقاء الذي حضره نائبا رئيس المجلس، عبدالله اللافي وموسى الكوني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مدى إمكانية البدء في الطريق الساحلي رأس أجدير إمساعد.

وفي سياق منفصل التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالمدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وآلية تدوير عجلة الاقتصاد.

وناقش اللقاء الذي عقد في طرابلس أهمية أن تلتزم شركة إيني بالمسؤولية الاجتماعية من خلال الاستثمار في مجالات التعليم والصحة والكهرباء.

وقال الدبيبة أن العلاقة مع شركة إيني الإيطالية مميزة، مؤكدا على أنه سيحرص أن تستمر بذات الطريقة.