مواطن يرد على باشاغا .. أم “الهنقاري” تدعي عليك في كل صلاة !

بسبب تغريدة عن "عيد الأم" .. باشاغا يشعل نار أمهات قتلي قوات الوفاق

21 مارس، 2021 11:31 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

توجه وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا بالتهنئة إلى كل أم ليبية بمناسبة عيد الأم، الذي يصادف اليوم الأحد الموافق للواحد والعشرين، معبرًا “لكنّ كامل الاحترام والتقدير والعرفان”.

وفي تغريدة على حسابه بتويتر ، باشاغا قال للأمهات “أنتن مثالٌ يحتذى به في الصبر والحكمة، لافتًا إلى أن الأم الليبية تقدم تضحيات يومية وتساهم في بناء الوطن، كل عام وأنتنّ بخير.

وعبر النشطاء عن امتعاضهم من هذه التغريدة، وقال أحد النشطاء “خطرها على عيد الأم أم الشهيد رضوان الهنقاري تدعي عليك في كل صلاة فجر وعدي صيم ثلاثة أشهر ” .

الجدير بالذكر أن الهنقاري قتل من قبل أفراد حراسات الوزير السابق، وقد أدعي الوزير أنها محاولة لاغتياله قبل إصدار النيابة لتقريرها الذي كذب رواية باشاغا.

21 مارس، 2021 11:31 م
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