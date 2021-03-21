مواطن من طلميثة يسلم مصلحة الآثار قطعًا أثرية

21 مارس، 2021 1:45 م
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أخبار ليبيا24

ذكرت مصلحة الآثار الليبية اليوم الأحد أنها تسلمت قطعًا أثرية من قبل المواطن عبدالقادر عبدالسلام بن ارحومة أحد سكان البلدة القديمة طلميثة.

وأوضحت المصلحة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن القطع تتكون من صحن من الفخار الأسود يعود للعصر الهيلينستي، ومصباح من الفخار يعود للعصر البيزنطي.

وأشارت مصلحة الآثار الليبية إلى أن هذة ثاني مرة يقوم فيها المواطن بن أرحومة بتسليم قطع أثرية حيث تم تكريمه سابقًا على هامش المعرض الأول للقطع الأثرية المسترجعة والمستلمة.

وأضاقت مصلحة الآثار أنه تم إجراءات استلام القطع الأثرية عن طريق اللجنة الكلفة من رئاسة المصلحة بالخصوص.

21 مارس، 2021 1:45 م
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