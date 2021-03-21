مكافحة الأمراض يعلن تسجيل عدد (1264) إصابة كورونا
أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (1264) إصابة بفيروس كورونا بينها، (921) حالة جديدة، و(343) حالة مخالطة، ونسبة الحالات الموجبة (20.8 %).
وأضاف المركز أنه استلم عدد (6072) عينة، بينها عدد (4808) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 19 ) حالة وفاة:
1.عدد 1 حالة في صبراتة
2.عدد 1 حالة في الكفرة
3.عدد 1 حالة في صرمان
4.عدد 1 حالة في العجيلات
5.عدد 1 حالة في السائح
6.عدد 2 حالة في درنة
7.عدد 1 حالة في بني وليد
8.عدد 2 حالة في طبرق
9.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب
10.عدد 2 حالة في اسبيعة
11.عدد 1 حالة في زليتن
12.عدد 2 حالة في الجفرة
13.عدد 1 حالة في زواره
14.عدد 1 حالة في الزنتان
وأشار إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 151605 حالة، والحالات النشطة 10787 حالة، والمتعافين 138312 حالة، والوفيات 2506 حالة.