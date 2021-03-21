مكافحة الأمراض يعلن تسجيل عدد (1264) إصابة كورونا

أخبار ليبيا24 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (1264) إصابة بفيروس كورونا بينها، (921) حالة جديدة، و(343) حالة مخالطة، ونسبة الحالات الموجبة (20.8 %). وأضاف المركز أنه استلم عدد (6072) عينة، بينها عدد (4808) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1648) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1940) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (653) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (136) عينة

5.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (155) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (96) عينة

7.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة

8.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (288) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (22) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (18) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (104) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (2) عينة

14.المختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (136) عينة

15.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (74) عينة

16.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (12) عينة

17.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (410) عينة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 479 حالة جديدة

عدد 111 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 44 حالة جديدة

عدد 149 حالة مخالطة

3.الجفارة

عدد 5 حالة جديدة

4.القره بوللي

عدد 6 حالة جديدة

5.ترهونة

عدد 3 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 37 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 10 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

8.السواني بن ادم

عدد 6 حالة جديدة

9.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

10.ظاهر الجبل

عدد 11 حالة جديدة

11.جادو

عدد 4 حالة جديدة

12.مزدة

عدد 3 حالة جديدة

13.بني وليد

عدد 18 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

14.نالوت

عدد 36 حالة جديدة

15.جنزور

عدد 23 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

16.الزاوية الغرب

عدد 16 حالة جديدة

17.اسبيعة

عدد 3 حالة جديدة

18.قصر بن غشير

عدد 28 حالة جديدة

19.الزاوية المركز

عدد 13 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

20.الزنتان

عدد 26 حالة مخالطة

21.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

22.سوق الخميس امسيحل

عدد 8 حالة جديدة

23.نسمة

عدد 9 حالة جديدة

24.الشاطئ

عدد 50 حالة جديدة

25.العربان

عدد 3 حالة جديدة

26.الرياينة

عدد 4 حالة جديدة

27.زواره

عدد 2 حالة جديدة

28.صرمان

عدد 2 حالة جديدة

29.درج

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

30.درنة

عدد 12 حالة جديدة

31.مسلاته

عدد 5 حالة جديدة

32.صبراته

عدد 5 حالة جديدة

33.القلعة

عدد 1 حالة جديدة

34.غريان

عدد 18 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

35.سرت

عدد 9 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

36.العامرية

عدد 5 حالة جديدة

37.السائح

عدد 1 حالة جديدة

38.فسانو

عدد 13 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

39.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

40.المنشية الجميل

عدد 10 حالة جديدة

41.طبرق

عدد 9 حالة جديدة

42.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

43.القواليش

عدد 1 حالة جديدة

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد (1239) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 972 حالة في طرابلس

2.عدد 90 حالة في مصراته

3.عدد 51 حالة في سوق الخميس امسيحل

4.عدد 2 حالة في الكفرة

5.عدد 25 حالة في صرمان

6.عدد 15 حالة في قصر بن غشير

7.عدد 8 حالات في العجيلات

8.عدد 3 حالات في درنة

9.عدد 6 حالات في الخمس

10.عدد 7 حالات في تازربو

11.عدد 22 حالة في الزاوية الغرب

12.عدد 30 حالة في الزاوية المركز

13.عدد 8 حالات في غريان