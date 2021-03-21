 لمواجهة تونس.. المنتخب الوطني يواصل معسكره التدريبي ببنغازي

أخبار ليبيا 24

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه بمنتخب تونس مساء الخميس المقبل، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

واستطاع المنتخب الوطني التفوق على فريق الصداقة بهدف دون رد في لقاء ودي جمعهما على أرضية ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

والتحق إلى المعسكر التدريبي للمنتخب ببنغازي لاعبي الأهلي بنغازي علي يوسف ومراد الوحيشي، بعد الأداء القوي الذي قدّمه اللاعبان في مباراة فريقهم أمام وفاق سطيف الجزائري.