كاباو تفقد السيطرة على فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير مكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، كامل التلوع، أن مدينة كاباو موبوءة، بعد تفاقم الوضع الوبائي داخل المدينة.

وقال التلوع، في بيان تابعته أخبار ليبيا 24، “أنه يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية لاحتواء الوضع ومنع انتشار الفيروس إلى المناطق المجاورة، لافتاً أن فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استجاب فوراً لنداء الاستغاثة الذي أطلقته بلدية كاباو، نظرًا لتفاقم الوضع الوبائي مؤخرًا وازدياد حالات الإصابة بمرض كوفيد 19، مع تزايد عدد الوفيات.

وأوضح التلوع، أنه تم تكليف مدير فريق أطباء مكتب الطوارئ مع تزويدهم بما هو متوفر بالمركز من متطلبات للقيام بهذه المهمة إلى جانب ما قدمته منظمة اليونيسف بتوريد بعض الاحتياجات لتغطية النقص الذي تعاني منه البلدية، كما وصل الفريق الطبي لمدينة كاباو وباشر حملته فور وصوله بزيارة المستشفى ومركز العزل ومركز الفلترة، للوقوف على الوضع وما يعانيه مركز العزل من نقص بالإمكانيات والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأشار التلوع إلى أن فريق الطوارئ باشر في اليوم التالي بإطلاق حملة مسح عشوائي للمواطنين واستمرت الحملة لمدة يومين متتاليين، وشمل هذا المسح زيارات ميدانية للمنازل لمن تعذر حضورهم لمركز الفلترة، حيث استهدفت الحملة كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى الكشف على هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وإحالة عدد من الحالات التي تحتاج عناصر طبية الى مركز العزل، كما تم الكشف على أكثر من 350 حالة من مختلف الأعمار، ونتج عن عملية المسح العشوائي اكتشاف ما نسبته 11% حالة موجبة، منها حالات تعاني من أعراض تم إحالتها إلى مركز العزل.

وأكد التلوع، أن نسبة انتشار العدوى بين الفئات العمرية أقل من 18 عامًا تبلغ 45%، أصغرها سنًا 4 سنوات، وبلغت نسبة الإصابة في البالغين 55%، وبلغ عدد الوفيات في الآونة الأخيرة 14 حالة وفاة، آخرها كانت أمس السبت، مشيراً إلى أن الوباء يتفاقم وتعتبر المدينة موبوءة، مما يلزم معه اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل وزارة الحكومة والجهات المعنية لاحتواء الوضع ومنع انتشاره للمناطق المجاورة، وذلك بتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفى ومركز العزل والتركيز على الكوادر الطبية والطبية المساعدة، فضلاً عن توفير أجهزة المختبر بحيث يتسنى إجراء تحاليل بصورة سريعة للحد من انتشار العدوى.