عمداء طبرق وبئر الأشهب وامساعد يتدارسون الحدود الإدارية للمنطقة

21 مارس، 2021 6:09 م
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أخبار ليبيا 24

شهدت قاعة الاجتماعات بصندوق الضمان الاجتماعي بطبرق، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا ضم عمداء بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب ومجلس التخطيط ببلدية طبرق، وذلك لبحث الحدود الإدارية التابعة للمنطقة.

وضم الاجتماع عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، وعميد بلدية بئر الأشهب، فتح الله خطاب، وعضو المجلس التسييري لبلدية أمساعد إبراهيم شحات.

وناقش العمداء المقومات الموجودة بمنطقة طبرق من موانئ ومطارات وجامعات ومصانع ومعاهد، وكذلك عدد الفروع التابعة للبلدية والمناطق الإدارية التابعة لها.

وبحث الاجتماع المقومات الموجودة داخل حدود المحافظة المقترحة، وأكد المجتمعون على ضرورة مخاطبة الجهات ذات العلاقة من مجلس نواب وحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الحكم المحلي.

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21 مارس، 2021 6:09 م
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