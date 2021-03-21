سلامة: رأيت بنفسي بعض رؤساء المليشيات الذين ارتشوا عام 2017 يعودون لتجارة البشر في 2019 سلامة: لا يمكن حل مشكلة المهاجرين إلا بوجود سلطة حقيقية وقوية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا غسان سلامة، إن المنظمة الأممية لا تملك جهاز استخبارات، وليس لديها جيش لمحاربة المرتزقة الذين دخلوا ليبيا، وليس لديها أقمار صناعية لتراقب الطائرات والسفن التي تأتي إلى البلاد، بل هي مصدر للشرعية، حيث أصدرت قرارا بمنع تصدير الأسلحة ووصول المرتزقة.

سلامة أضاف ، في لقاء عبر قناة “الحرة” الأمريكية، “النظام العالمي الحالي به أخطاء كبيرة، والفاجر فيه يأكل مال التاجر، وعدد كبير من القرارات الأممية الخاصة ببلدان أخرى مثل لبنان وسوريا واليمن وغير لم تنفذ”، مؤكدًا أن الدول التي لم تحترم قرارها في برلين ومجلس الأمن وخالفته إما بتمويل إرسال مرتزقة أو بإرسال أسلحة أو بالتدخل المباشر، تتحمل مسؤولية الأزمة الليبية.

وفيما يخص أزمة الهجرة، أوضح أنه لا يمكن حلها إلا بوجود سلطة حقيقية وقوية في ليبيا تتعهد بألا تستعمل أراضيها في الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية أو التهريب أو أي أمر آخر غير مشروع دوليا، قائلا: “رأيت بنفسي بعض رؤساء المليشيات الذين ارتشوا عام 2017م يعودون إلى تجارة البشر عام 2019م”.

وحول التصور بشأن المؤسسة العسكرية في السلطة الجديدة، قال إن هناك لجنة عسكرية تعمل بجدية هائلة منذ اليوم الأول، ووصلت إلى عدد من التفهمات التي وضعت موضع التنفيذ على الأرض، وأمامها تفهمات جديدة، مضيفا أن توحيد السلطة التنفيذية سيسهل إلى حد كبير التوصل إلى حل بشأن ما كان يسمى قبل سنوات بعقدة المادة الثامنة في اتفاق الصخيرات المتعلقة بالقيادة العامة للجيش.

وبشأن مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع تركيا، ذكر أنه طالب وقتها من هيئة الشؤون القانونية بالأمم المتحدة الرأي حول شرعية الوفاق بالتوقيع، فردت بأن لها الحق، مبينا أنه يحق في الوقت ذاته لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الاستمرار في هذه الاتفاقات أو التراجع عنها أو المطالبة بتعديلها.

وواصل “اتفاق الصخيرات كان به مشاكل كثيرة، فعندما كلفت بمهمة البعثة الأممية، قرأت الاتفاق وجدته جيدا، لكن عندما ذهبت إلى ليبيا وجدت أنه لم ينفذ منه سوى 5 أو 10% فقط، لأن هناك أطرافا ليبية رفضت تطبيقه”.

واختتم بقوله “عندما غادرت البعثة كنت على تواصل شبه يومي مع نائبتي ستيفاني ويليامز وأعضاء الفريق حتى تركت هي البعثة، وكنت على دراية بما يحدث وكنا على نفس التفاهم الذي كان قائما قبل مغادرة البعثة، ولم يتغير شيء من خطة العمل التي وضعناها معا منذ ثلاثة سنوات”.