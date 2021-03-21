رئيس هيئة الرقابة يخاطب وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية بخصوص وضع كورونا في برقة

أخبار ليبيا24

كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب في طبرق عبد السلام الحاسي الوضع في المستشفيات والمراكز الطبية المختصة بجائحة كورونا في برقة.

وأضاف الحاسي مخاطبًا وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن المنطقة تشهد انتشارًا سريعًا وكثرة عدد المصابين بالوباء وارتفاع نسبة الوفيات ، و افتقار أغلب المستشفيات والمراكز الطبية المختصة لجهاز pcr للكشف عن الحالات المصابة.

وأوضح رئيس الهئية أن القدرة الاستيعابية الحالية للمستشفيات والمراكز الطبية المختصة بجائحة كورونا تقترب من النفاد، مشددًا على الحاجة الماسة لتوفير أماكن عزل جديدة.

وأكد الحاسي أن هناك نقص حاد في أجهزة التنفس الصناعي وازدياد الحالات المصابة بهذا المرض في أقسام العزل وقلة أو انعدام التجهيزات والمعدات الطبية وأدوات الحماية الشخصية بأغلب المراكز الطبية، وعدم قدرة المستشفيات والمراكز الطبية على تولي أمر تغسيل وتكفين ودفن المتوفين بهذا الوباء.

وكشف عن عزوف أغلب العناصر الطبية والطبية المساعدة عن العمل في لجان مكافحة وباء كورونا بسبب غياب الحافز المادي وعدم تقديم التسهيلات لهم من وسائل النقل وغيرها.

وأشار رئيس الهيئة إلى عدم معالجة الحالات الاستثنائية المصابة أو المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، والتي تحتاج إلى تدخل جراحي نتيجة لتعرضها لأعراض طبية أخرى كحالات الولادة والإصابة نتيجة الحوادث.

وأفاد الحاسي لعدم صرف كامل المخصصات اللازمة للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بهذه المراكز المحددة بقرارات عن مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، وعدم وجود شركة نظافة لنقل النفايات والمخلفات الطبية والتخلص منها بالطرق العلمية الصحيحة وفق البروتوكول المتعارف عليه.

وأكد رئيس الهيئة عدم معالجة مشاكل انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر ومفاجئ لعدة ساعات مع عدم توفير وقود النافطة للمحركات الكهربائية بصفة دورية وباستمرار مما يؤثر سلبا على الأجهزة داخل أقسام العزل.

وأشار الحاسي في كتابه إلى انعدام أو ضعف التواجد الصحي بالمنافذ البرية والجوية للحد من انتشار هذا الوباء داخل الأراضي الليبية، والتأخر في توريد اللقاحات لمواجهة الوباء للحد من انتشار المرض.

وطالب رئيس الهيئة وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل وفقا للاختصاص وموافاته بالخصوص.