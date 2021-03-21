تفاصيل واقعة هتك عرض طفلة في عين زارة

أخبار ليبيا 24

كان يوما دراسيا عاديا لطفلة قاصر من عين زارة تدرس بمرحلة التعليم الأساسي، إلا أن ذلك اليوم سرعان ما تحول إلى كابوس، كون أن ذئبين بشريين كانا يتربصان بها، بحسب مديرية أمن طرابلس.

الطفلة بعد خروجها من المدرسة تعرضت إلى معاكسة من أحد الشُبان والذي سرعان ما أغواها بأحلام وردية زائفة، وكونها قاصر غرر بها ذلك الشاب بمرافقته بسيارته، واستدرجها صحبة أحد أصدقائه إلى إحدى الاستراحات بمنطقة عين زارة.

الطفلة لم يكن في حسبانها أن الشاب كان يستدرجها بهدف الوقوع عليها وهتك عرضها رفقة أصدقائه لمدة يومين كاملين.

تلك الطفلة تمكنت بعد أن هُتك عرضها من الهروب من تلك الذئاب البشرية التي لم تسلم منهم الطفلة القاصر التي لم تكن تعلم أنهم سيسلبونها عذريتها.

أعضاء التحري بمركز شرطة عين زارة تمكنوا من إلقاء القبض على شخصين ممن قاموا بهتك عرض القاصر، حيث أنهم وجدوا تلك الطفلة بعد هروبها أثناء قيامهم بأعمالهم الروتينية.

الطفلة تحدثت عن اليومين العصيبين التي مرت بهما وبعد التحري أكدت مديرية أمن طرابلس أنه عقب التعرف على الجناة تمكن أعضاء التحري من ضبطهم والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.