تفاصيل مغادرة أول دفعة من المرتزقة السوريين عبر قاعدة معيتيقة مطار معيتيقة يتسلم جدول لطائرات تركية وليبية ستقل أكثر من ألف مرتزق خلال أسبوع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مصدر مطلع داخل مطار معتيقة الدولي، اليوم الأحد، أن طائرة نقل عسكرية غادرت طرابلس في طريقها لتركيا وعلى متنها 120 مرتزقا سوريا، حسبما أفادت وكالة “سكاي نيوز عربية”.

وأوضح المصدر أن المطار تسلم بالفعل جدول لطائرات تركية وليبية ستقل أكثر من ألف مرتزق خلال أسبوع واحد، حسبما نقلت “سكاي نيوز “.

وأكد المصدر، أن 120 عنصرا حضروا صباح الأحد للمطار في عربات عسكرية، حيث تم وضعهم في إحدى القاعات الجانبية البعيدة عن صالات الركاب ومن ثم تم إقلالهم للطائرة.

وأكد أن الطائرة في طريقها الآن لمطار يقع في إحدى المدن التركية الحدودية مع سوريا تمهيدا لنقلهم لمدينة عفرين التي تسيطر عليها ميليشيات موالية لأنقرة.

من جابنه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن دفعة من مرتزقة فصيل “السلطان مراد” ومسلحين آخرين عادوا خلال الساعات الماضية إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا.

وبحسب المرصد، فإن ذلك يأتي بعد ضغوط دولية وإقليمية على تركيا.