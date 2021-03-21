بلدية بنغازي تتعاقد على صيانة مبنى الخِزانة العامة وواجهة الميناء البحري

أخبار ليبيا 24

قالت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، أنها تعاقدت على أعمال صيانة مبنى الخِزانة العامة، وذلك في إطار الأعمال للمساهمة في تفعيل مرافق المدينة.

ويضم مبنى الخِزانة العامة عددا من الجهات الحكومية منها مصلحة الضرائب، ومُراقبة الخدمات المالية ومُراقبة الاقتصاد، ومكتب التخطيط.

وفي وقت سابق أكد المكتب الإعلامي بالبلدية أنه تم التعاقد على أعمال إزالة السور الخارجي والبوابة الرئيسية وإعادة بناء الواجهة الخارجية لميناء بنغازي البحري.

وأوضحت البلدية أنه سيتم تنفيذ السور الخارجي والبوابة الرئيسية وأعمال الصرف الصحي وخط مياه الشرب وأعمال الإنارة وكاميرات المُراقبة الخارجية.