الهلال يدخل معسكرا تدريبيا في طرابلس

أخبار ليبيا 24

باشر فريق الهلال الأول لكرة القدم تحضيراته بمعسكره الداخلي في العاصمة طرابلس وذلك استعدادا للدوري الليبي الممتاز وللمشاركة العربية.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال إداري فريق الهلال، مالك بوحجر، أن بعثة الفريق وصلت مساء السبت، حيث خاض الفريق أول حصة تدريبية على أرضية ملعب نادي المدينة بعد وصوله بساعات.

وأوضح، بوحجر، أن الفريق أجرى حصة تدريبه صباحية، اليوم الأحد، على أرضية ملعب نادي الاتحاد تواجد فيها كافة اللاعبين باستثناء أحمد العبار و نصر الدين التاورغي المصابين.

وقال، بوحجر، أن الهلال سيلتقي نظيره الاتحاد وديا يوم الثلاثاء، في حين سيلتقي الظهرة الجمعة، مشيرا إلى أن الفريق سيغادر نحو بنغازي السبت المقبل.

وينافس فريق الهلال على حجز إحدى بطاقتي المجموعة الأولى المؤهلة للدور الرباعي لمسابقة الدوري الليبي الممتاز.

ولعب الفريق حتى الآن 6 مباريات حقق فيها 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة وجمع 11 نقطة وضعته رابعا في الترتيب.