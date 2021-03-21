المنفي يبحث مع السفير المالطي العلاقات الثنائية بين البلدين

أخبار ليبيا24 بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد مع السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا العلاقات الثنائية بين البلدين. واستعرض اللقاء الذي جرى في طرابلس بحضور نائبا رئيس المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وناقش المنفي مع السفير المالطي أيضًا سُبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة التعليم والتدريب.