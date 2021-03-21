الصحة المدرسية السلاوي: هناك إصابات كورونا في بعض المدارس والوضع خطير

أخبار ليبيا24

ذكر قسم الصحة المدرسية السلاوي اليوم الأحد أن هناك إصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 في بعض المدارس.

وأضاف القسم عبر حسابه على “فيسبوك” أن الوضع بات خطير جدًا مشددًا على كل مشرف صحي بالمدارس التعامل مع أية حالة على أنها حالة اشتباه.

وطالب قسم الصحة المدرسية بتحويل التقرير إلى قسم الصحة المدرسية السلاوي في أسرع وقت، مشددًا على التواصل مع قسم الصحة المدرسية بالمكتب مباشرة.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، قررت الخميس، فرض حظر التجول من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحًا لمدة أسبوعين اعتبارا من أمس الأول الجمعة.

واستثنى قرار اللجنة من الحظر المفروض الصيدليات والعيادات الخاصة والعامة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن اللجنة الاستشارية الطبية العليا.

وأتى القرار في ظل ازدياد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، إضافة إلى إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأربعاء اكتشاف السلالة الإفريقية المتحورة للفيروس.

وحذر مدير المركز، الدكتور بدر الدين النجار، من خطورة السلالة الأفريقية المتحورة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنها قد تسبب مضاعفات خطيرة للمصابين.