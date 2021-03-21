الشلماني يبحث مع عميد بلدية طبرق انتخابات اتحاد الكرة التي ستجرى في المدينة

أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني اليوم الأحد مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم التي تستضيفها طبرق يوم السبت المقبل في فندق دار السلام.

وطالب الشلماني من عميد بلدية طبرق توفير الأمن والتنسيق لإنجاح الانتخابات التي تستضيفها مدينة طبرق للمرة الثانية.

كما طالب رئيس الاتحاد بتوفير حافلات لنقل الوفود الرياضية من المطار إلى مكان إقامة رؤساء الأندية واللجنة المشرفة.

ومن جهته، أكد بوالخطابية أن بلدية طبرق والجهات الأمنية ستكون على أهبة الاستعداد لتوفير المناخ المناسب لإنجاح الانتخابات.

وأكد الحضور من أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ووكيل ديوان البلدية وأعضاء الاتحاد الليبي لكرة القدم على تكاتف الجهود لإنجاح العملية الانتخابية للاتحاد الليبي لكرة القدم.