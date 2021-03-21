الخطوط الجوية الأفريقية تسير رحلة تجريبية بين مطاري الكفرة وبنينا

أخبار ليبيا 24

نفذت شركة الخطوط الجوية الأفريقية رحلة تجريبية لمطار الكفرة جنوب شرق ليبيا بعد توقف دام لسنوات، الرحلة قادمة من مطار بنينا الدولي ببنغازي.

وجاءت هذه الرحلة التجريبية بعد سلسلة من الاجتماعات بين مدير شركة الخطوط الجوية الافريقية- المنطقة الشرقية عبدالرحمن زيد مع مسؤولي بلدية وحكماء وأعيان الكفرة، وعلى متنها لجنة فنية تضم عدداً من المسؤولين بالشركة ومصلحة الطيران المدني، وذلك لمعاينة مهبط المطار والوقوف على جاهزيته لإعادة افتتاح المطار وعودة الرحلات من وإلى الكفرة من جديد.

وقال مسؤول بشركة الخطوط الأفريقية لـ أخبار ليبيا 24، إن هذا الأسبوع سيتم تحديد عدد الرحلات والتفاصيل الأخرى بعد تقرير اللجنة التي قيمت المهبط واستعداد وجاهزية المطار لاستقبال الرحلات.