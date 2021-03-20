وزير العمل بحكومة الوحدة يتسلم مهام الوزارة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

جرت في مدينة بنغازي اليوم السبت مراسم التسليم والاستلام بين وزارة العمل والتأهيل التابعة للحكومة الليبية المنتهية ولايتها ووزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة مجلس النواب في 15 مارس الجاري.

وسلم وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية – المكلف الدكتور السنوسي صالح مهام الوزارة لوزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا.

وتضمنت عملية التسليم والاستلام كافة محاضر جرد الأصول والخزائن والمخازن ومختلف الإجراءات الإدارية والمالية والارتباطات المترتبة على الوزارة وكادرها الوظيفي.

وحسب صفحة الحكومة الليبية ثمن وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية دور الحكومة الليبية، وما قامت به من مجهودات طيلة عملها، مؤكدًا سعيه للعمل لتقديم الخدمات لكافة المواطنين.

بدوره، أعرب صالح عن تمنياته بالتوفيق للوزير الجديد في مهامه في الفترة القادمة بعد توحيد البلاد وتقديم الخدمات بالشكل الأفضل.

وعقب الانتهاء من مراسم التسليم والاستلام زار الوزير الرضا رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالله الثني، وناقشا عمل الحكومة خلال المدة المقبلة بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطن من خلال توحيد مؤسسات الدولة وصولا للانتخابات نهاية العام الجاري .

كما زار وزير العمل ديوان مجلس الوزراء في منطقة المساكن بطريق المطار، متفقدا مكاتبه وإمكانية استيعابه لمختلف دواوين الوزارات بمناطق شرق ليبيا.