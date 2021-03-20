وزارة الخارجية: التصريحات المنسوبة للمنقوش منقولة عن صفحة مزورة

20 مارس، 2021 9:42 ص
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أخبار ليبيا 24

نفى مكتب وزير الخارجية، نجلاء المنقوش، ما نُسب إلى الوزيرة من تصريحات نُقلت عن صفحة مزوّرة بشأن ما سمِّي “تقديم برنامج عمل من الوزير إلى رئيس الوزراء”.

وأكد المكتب عدم وجود صفحات أو حسابات شخصية لوزيرة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل ما هو منشور باسمها عبارة عن صفحات مزوّرة تنتحل شخصيتها، محذّرا من اتخاذها مصدراً للأخبار أو غير ذلك.

ودعا المكتب، كافة القنوات والإعلاميين والنشطاء والمدونين، التواصل مع المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الموثوقة.

 

 

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20 مارس، 2021 9:42 ص
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