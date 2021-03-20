مفوضية اللاجئين تعيد توطين 83 لاجئًا من ليبيا إلى كندا وأوروبا

20 مارس، 2021 6:27 م
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أخبار ليبيا24

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، السبت، عن إعادة توطين 83 لاجئًا من ليبيا إلى كندا وأوروبا خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأعربت المفوضية، في تغريدة على تويتر، عن شكرها شكرًا لجميع المانحين، الذي سهلوا مغادرة هؤلاء اللاجئين مباشرة من ليبيا إلى كندا وأوروبا في هذه المرحلة الراهنة من جائحة كوفيد19.

وقالت إن هذه الفرص المغيرة للحياة مدعومة من برنامج التنمية والحماية الإقليميين للاتحاد الأوروبي.

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20 مارس، 2021 6:27 م
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