مستشفى المقريف يستقبل كوادر طبية مساعدة لتدعيم أقسامه

أخبار ليبيا 24

أعلن مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي إجدابيا كوادر طبية سودانية مساعدة؛ وذلك لتدعيم الأقسام الطبية بالمستشفى.

وأوضح مدير عام المستشفى فتحي الحرنة، في تصريحات صحفية، أن المستشفى تعاقد مع ستة عناصر من الكوادر الطبية لما يمتلكوه من خبرة وكفاءة؛ وذلك لتدعيم الأقسام الطبية بالمستشفى.

وأشار الحرنة إلى أن الكوادر الطبية المساعدة سيتم توزيعها على أقسام العمليات والباطنة والجراحة بالمستشفى، والتي كانت تعاني من نقص في تخصصاتهم.