مدير مستشفى الهواري: تجاوزنا الحد الأقصى “حالات بالجملة والعناية ممتلئة عن أخرها”

أخبار ليبيا 24 – صحة

أهاب مدير عام مستشفى الهواري العام بنغازي الدكتور فادي فرطاس بأهالي المدينة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الكمامة أثناء الخروج وتعقيم اليدين والابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان .

فرطاس قال في تصريحات صحفية – ” لم نطلب منكم المستحيل أو شيء لا تقدرون على فعله، أرجوكم ضعونا وضعوا أهلكم نصب أعينكم حتى لا تفقدوا أحبائكم و أنتم لا تملكون لهم من أمركم شيئا” .

وأضاف “نحن كأطقم طبية وطبية مساعدة وتسييرية في مستشفى الهواري العام وبرج الأمل لمكافحة وباء كورونا وصلنا بل قل قد تجاوزنا الحد الأقصى من القدرة على التحمل، و لا أقصد القدرة على التحمل على الصعيد المهني أو الطبي، لكني أقصد فقدنا القدرة على التحمل على الصعيد النفسي، حالات بالجملة، العناية ممتلئة عن أخرها و بقدرتها القصوى، والقسم ممتلئ عن أخره و بقدرته القصوى، واستهلاك الأكسجين تضاعف 5 او 6 مرات عن معدلاته السابقة .

وتابع “لكن المبكي والمحزن والمدمي للقلب هو كم الوفيات الهائل وازدياده بصورة مخيفة بين صغار السن بالإضافة إلى كبار سن، لكن لا وقت للحزن لا وقت للراحة، ولكم أن تتخيلوا أن هذه كانت حياتنا طوال عام كامل منذ أن اجتاحت هذه الجائحة بلادنا ، وأبناؤكم من الأطقم الطبية و الطبية المساعدة والتسييرية في الخط الأمامي لهذه الجائحة يصرخون لكم، لقد تعبنا، وقد وصلنا لحدنا الأقصى من التحمل النفسي، ولا نريد أن يأتي وقت تنهار فيه معنوياتنا و لا نقوى حتى على تقديم الخدمة”

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم حصيلة قياسية جديدة بتسجيل 52 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 915 حالة شفاء .