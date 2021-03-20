مازن : يدعو إلى نبذ خطاب الكراهية في المنابر الإعلامية

مازق :يجب تغليب مصلحة الوطن دون إغفال ملف حقوق الإنسان وأوضاع النازحين

20 مارس، 2021 12:09 ص
6

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، جميع أطياف ومكونات الشعب بـمساندة الوزارة في أداء مهامها على الوجه الأمثل بتجاوز صفحة الماضي أولا، ونبذ خطاب الكراهية وتحييده من كل المنابر الإعلامية”.

مازن طالب، في بيان نشر على صفحة الوزارة على فيسبوك، منتسبي الوزارة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن العبء الأكبر يقع على عاتقنا لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل .

وأضاف وزير الداخلية أنه سيكون معيار الكفاءة والتنافس الشريف أساسا متينا لاختيار القادة بالداخلية لتنفيذ الخطط أو البرامج على كافة التراب الليبي، وفق المنظور الجديد للأمن بما يواكب التحولات السياسية”.

وأشار إلى أن الأجواء الإيجابية الحالية ينبغي استغلالها لتحقيق مستقبل مشرق من خلال تكامل أدوار الجميع، وتغليب مصلحة الوطن، دون إغفال ملف حقوق الإنسان وأوضاع النازحين والمهجرين، والعمل على صون حقوق وحريات المواطنين والأجانب على حد سواء .

20 مارس، 2021 12:09 ص
6

مقالات ذات صلة

مدير مستشفى الهواري: تجاوزنا الحد الأقصى “حالات بالجملة والعناية ممتلئة عن أخرها:

20 مارس، 2021 12:51 ص

الإعلان عن تأسيس حراك دعم المسار الانتخابي

20 مارس، 2021 12:35 ص

طائر يتسبب في عودة طائرة لمطار معيتيقة بعد إقلاعها بدقائق

19 مارس، 2021 11:51 م

إصابات كورونا خارج السيطرة ببلدية براك الشاطئ

19 مارس، 2021 11:41 م
زر الذهاب إلى الأعلى