مازن : يدعو إلى نبذ خطاب الكراهية في المنابر الإعلامية مازق :يجب تغليب مصلحة الوطن دون إغفال ملف حقوق الإنسان وأوضاع النازحين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، جميع أطياف ومكونات الشعب بـمساندة الوزارة في أداء مهامها على الوجه الأمثل بتجاوز صفحة الماضي أولا، ونبذ خطاب الكراهية وتحييده من كل المنابر الإعلامية”.

مازن طالب، في بيان نشر على صفحة الوزارة على فيسبوك، منتسبي الوزارة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن العبء الأكبر يقع على عاتقنا لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل .

وأضاف وزير الداخلية أنه سيكون معيار الكفاءة والتنافس الشريف أساسا متينا لاختيار القادة بالداخلية لتنفيذ الخطط أو البرامج على كافة التراب الليبي، وفق المنظور الجديد للأمن بما يواكب التحولات السياسية”.

وأشار إلى أن الأجواء الإيجابية الحالية ينبغي استغلالها لتحقيق مستقبل مشرق من خلال تكامل أدوار الجميع، وتغليب مصلحة الوطن، دون إغفال ملف حقوق الإنسان وأوضاع النازحين والمهجرين، والعمل على صون حقوق وحريات المواطنين والأجانب على حد سواء .