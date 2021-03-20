بلدية بنغازي تبدأ في فتح طريق مزدوج جديد للتخفيف من الازدحام المروري

أخبار ليبيا24

تواصل بلدية بنغازي في أعمال رصف الطرق وفتح مسارات جديدة للتخفيف من حدة الاختناقات المرورية داخل المدينة.

وقالت البلدية السبت إنها فتح مسار امتداد شارع الوحدة العربية “شارع 20” وشرعت في أعمال الرصف للشارع في الاتجاهين والرابط بين الطريق الدائري الرابع والطريق الدائري الخامس .

وأوضحت، أن رصف هذا الشارع سيكون مُزدوج في الاتجاهين بهدف تخفيف الازدحام على طريق المطار والطُرق المُجاورة للشارع.

وفي إطار المساهمة في تفعيل مرافق المدينة، تعاقدت البلدية على إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري، وذلك بتنفيذ السور الخارجي والبوابة الرئيسية.

ويشمل المشروع أعمال الصرف الصحي وخط مياه الشرب وأعمال الإنارة وكاميرات المُراقبة الخارجية.