تجمع “عشاق تويوتا” يصل البيضاء

أخبار ليبيا 24

استقبلت مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر المشاركين في رحلة عشاق تويوتا القادمين من مدن ومناطق شرق البلاد.

وقال، مهند الدرسي، أحد المشاركين لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن الحدث جاء بعد التواصل مع مختلف عشاق سيارات تويوتا ببنغازي والمرج والبيضاء ودرنة وطبرق وما حولها، للقيام بتجمع والتعرف على بعضهم أكثر والقيام برحلة.

وأوضح الدرسي، أنه تم اختيار مدينة البيضاء بحكم أنها تقع في الوسط وقريبة لكافة المدن، وانطلق المشاركين من مدينة بنغازي بعد تجمعهم في ساحة تيبستي مروراً بالمرج والالتقاء مع المشاركين بالمدينة، واستكمال الرحلة إلى مدينة البيضاء.

وأضاف الدرسي، أنه تم استقبالهم بشكل لائق بساحة المحكمة في البيضاء، ووصل تزامناً معهم المشاركين من طبرق ودرنة، مشيراً إلى أن كافة السيارات من مختلف الفئات كانت لشركة تويوتا، وكانت أجواء رائعة وسط فرحة كافة المشاركين الذين التقوا ببعضهم البعض بعد تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على بعضهم.

يذكر أن مدينة بنغازي شهدت الفترة الماضية تجمعات للشباب من مختلف الأنشطة من عشاق السيارات والسيارات المعدلة، كما تجمع عشاق تويوتا خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في بنغازي، ومنها جاءت الفكرة للتجمع مع شباب مدن ومناطق شرق البلاد.