بلدية بنغازي تتعاقد على إعادة بناء واجهة ميناء بنغازي المشروع يشمل أعمال الصرف الصحي وأعمال الإنارة وكاميرات المُراقبة الخارجية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت بلدية بنغازي عن تعاقدها على أعمال إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري .

وبحسب بيان للبلدية اليوم السبت، تم التعاقد على إزالة السور الخارجي والبوابة الرئيسية، وإعادة بناء الواجهة الخارجية لميناء بنغازي البحري .

وأوضح البيان أنه سيتم تنفيذ السور الخارجي والبوابة الرئيسية، وأعمال الصرف الصحي وخط مياه الشرب وأعمال الإنارة وكاميرات المُراقبة الخارجية .

وشرعت البلدية في أعمال فتح المسار والرصف لامتداد شارع الوحدة العربية “شارع عشرين ” الرابط بين الطريق الدائري الرابع والطريق الدائري الخامس .

يُشار بأن رصف هذا الشارع سوف يكون مُزدوج في الاتجاهين بهدف تخفيف الازدحام على طريق المطار والطرق المجاورة للشارع المذكور، وذلك بتنفيذ من شركة أيادي الوفاق للمقاولات وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية .