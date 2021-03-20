انخفاض أنشطة الجماعات الإرهابية في إفريقيا

أخبار ليبيا 24 – تقرير

تراجع نشاط الجماعات الإرهابية في إفريقيا خلال شهر فبراير 2021، مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث سجل هذا الشهر 60 عملية إرهابية، ما بين هجمات مسلحة وتفجيرات انتحارية .

وفي المقابل، فقد نجحت العمليات الأمنية التي تنفذها القوات الصومالية المدعومة من قبل قوات «الأميصوم» عن قتل وإبادة أكثر من 80 عنصرًا إرهابيًا واعتقال نحو 19 آخرين.

ويرجع انخفاض نشاط الجماعات الإرهابية إلى انخفاض أنشطة حركة ماتسمي بــ “الشباب” الصومالية، التي تعد الذراع الأيمن لتنظيم القاعدة في شرق القارة الإفريقية، بعد كشف مخططاتها وتضييق الخناق عليها من قبل قوات الأمن .

ونفذت حركة “الشباب” الشهر الماضي 26 عملية إرهابية منها عملية واحدة في كينيا، وأسفرت تلك العمليات عن مقتل أكثر من 50 مدنيًا وعسكريًا، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

وتنتشر في غرب القارة الإفريقية الجماعات الإرهابية على اختلاف مسمياتها، لكنها تتفق في ولائها لتنظيم داعش الإرهابي، وفي مقدمتها جماعة “بوكو حرام” والتي كثفت من نشاطها مؤخرا بحوالي 13 عملية إرهابية وعملية واحدة في النيجر وأخرى في الكاميرون.

وفي المقابل أسفرت العمليات الأمنية التي تنفذها القوات الحكومية في نيجيريا عن مقتل 132 عنصرًا إرهابيًا بينهم 128 قتلوا في نيجيريا .

فقد نجحت قوات الأمن مؤخرًا من أطلق سراح 344 تلميذا كانوا اختطفوا من قبل “بوكو حرام” في شمال غرب نيجيريا .

وأكدت قوات الأمن تدهور الوضع الأمني بشكل كبير في شمال نيجيريا منذ انتخاب بخاري في 2015، والذي جعل مكافحة بوكو حرام في مقدمة أولوياته.

وتحاول الجماعات الإرهابية في إفريقيا رفع شعار الدفاع عن التعاليم الدينية وهي أبعد ما تكون عن ذلك، واستغلت هذه الجماعات الإرهابيو العوامل الاجتماعية الموجودة في معظم البلدان الإفريقية مثل الفقر، والتهميش والإقصاء الاجتماعي، والصراعات العرقية والقبلية، ورفض الآخر، من أجل استقطاب الشباب نحو التطرف وتنفيذ مخططاتهم الإرهابية .

هذا الوضع تسبب في العديد من الخسائر البشرية، واعتمدت الجماعات الإرهابية على تجنيد الأطفال واستخدامهم ضمن عملياتهم الإرهابية، دون مراعاة للقيم الدينية التي يتشدَّقون بها غير واضعين في الاعتبار أن تلك القيم تدعو إلى المحافظة على الأطفال ومراعاة حقوقهم، لا أن نستغلهم ونرسلهم إلى الهلاك.