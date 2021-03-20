الصحة العالمية تمنح القطاع الصحي بمنطقة طبرق معدات مكافحة كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أحمد العليقي، أن المنظمة منحت القطاع الصحي بطبرق وأمساعد أكثر من 67 ألف كمامة ومعدات طبية لمكافحة كورونا.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أوضح العليقي، أن الكمية تأتي في إطار دعم القطاع الصحي وسد احتياجاته الملحة في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، واستعداداً لحملة التطعيم القادمة.

وبحسب العليقي، استلمت إدارة الخدمات الصحية في طبرق 20 آلاف و600 كمامة و14 جهاز قياس الحرارة، و192 من الملابس الطبية الواقية من فيروس كورونا.

في حين تم تسليم قسم العزل بمركز طبرق الطبي عدد 9.975 كمامة وعدد 1.789 كمامة نوع N95، وعدد 301 غطاء وجه وعدد 145 نظارات واقية من الفيروس، وتم تسليم قطاع الصحة في أمساعد عدد 35.600 كمامة.