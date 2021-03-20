الزناتي يناقش توحيد النظام الصحي داخل وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها

وزير الصحة يبحث مع المسؤولين دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة

20 مارس، 2021 10:16 م
1

أخبار ليبيا 24- صحة

عقد بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة الصحة اجتماعاً ضم وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الأستاذ الدكتور علي الزناتي مع الدكتور سمير صقر مدير مركز تطوير القطاع الصحي .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت مناقشة آلية توحيد النظام الصحي داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، ودراسة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة.

وحضر الاجتماع كلاً من رئيس اللجنة الاستشارية للصحة الدكتور عادل الديب، ومدير مركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة الأستاذ محمد إبراهيم، و مستشار الوزير الدكتور سعدالدين عبدالوكيل، ومدراء إدارات بالوزارة.

20 مارس، 2021 10:16 م
1

مقالات ذات صلة

المنقوش تبحث مستجدات الأوضاع مع نظيرها المالطي

20 مارس، 2021 9:39 م

بلدية بنغازي تتعاقد على إعادة بناء واجهة ميناء بنغازي

20 مارس، 2021 9:24 م

مؤتمر جامع للنقابة العامة للمهن الطبية المساعدة في ببنغازي

20 مارس، 2021 9:08 م

“اليونيسف” : الألغام تهدد حياة نصف مليون شخص في ليبيا

20 مارس، 2021 8:42 م
زر الذهاب إلى الأعلى