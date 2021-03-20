الزناتي يجتمع بمدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالجنوب الليبي

أخبار ليبيا24

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة، الدكتور علي الزناتي، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالجنوب ومنسق الملف الصحي للمنظمات العاملة بالجنوب الليبي، الدكتورة راضية جداوي.

وأفاد إدارة الإعلام بوزارة الصحة، أن الجانبان ناقشا الوضع الصحي بالجنوب الليبي، والمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، وأهم الاحتياجات التي تعاني منها قطاعات الصحة بالجنوب.

كما تم التطرق إلى ملف جائحة كورونا المستجد ووضع الأسس والضوابط للعمل والتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد الزناتي على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمي، لافتًا إلى أن القطاع الصحي في الجنوب على رأس أولوياته.

وقال الزناتي إنه سيقوم بزيارة عاجلة للجنوب الليبي، للاطلاع عن قرب على الوضع الحالي في ملف القطاع الصحي وملف جائحة كورونا.

بدورها أكدت الجداوي أنهم على تواصل دائم بوزارة الصحة وأن منظمة الصحة العالمية شريك أساسي ودائم للقطاع الصحي.