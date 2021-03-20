الحويج يبحث تنظيم حركة التجارة بين ليبيا ومصر فتح مكتب تنسيقي في أمساعد لتسهيل الحركة التجارية في الحدود المشتركة

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

بحث وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اليوم السبت مع رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة هاني سفراكس سبل التنسيق في تنظيم حركة التجارة بين ليبيا ومصر.

وزارة الاقتصاد قالت في بيان لها إن الوزير وافق على فتح مكتب تنسيقي للغرفة المشتركة في مدينة أمساعد الحدودية للمساهمة في تسهيل وتخفيف الحركة التجارية في الحدود المشتركة بين البلدين، وتنظيم معرض الصناعات المصرية في مدينتي طرابلس وبنغازي قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الحويج أكد أنه سيرسل كتابا رسميا للجهات المصرية باعتماد الغرف التجارية المشتركة التي لها الحق في استخراج شهادات منشأ واعتمادها للعمل بشكل منظم بعد توحيد البلاد تحت حكومة واحدة.