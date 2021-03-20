الإعلان عن تأسيس حراك دعم المسار الانتخابي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت مجموعة من الليبيين والليبيات من كل التوجهات والمدن والمناطق عن تأسيس حراك دعم المسار الانتخابي للمضي نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وطالب منتسبو الحراك في بيان حمل الرقم “1” بتضمين مخرجات الحوار السياسي الليبي في الإعلان الدستوري، لا سيما ما يخص فقرة موعد الانتخابات للوصول بليبيا إلى الدولة الديمقراطية .

وأشار البيان إلى أن الهدف من تضمين مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري هو ضمان تأكيد موعد الانتخابات المحدد، وعدم الالتفاف عليه أو المماطلة والتسويف، بحسب وصفه.

وأكد مؤسسو الحراك أن هدفهم منه توعية الشارع الليبي بأهمية المسار الديمقراطي، وخلق وعي شعبي عام للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، وممارسة المواطن لحقه المشروع في من يحكمه، بحسب البيان.

وتنص خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي على إجراء انتخابات وطنية شاملة في 24 ديسمبر المقبل، لاختيار سلطة جديدة وموحدة للبلاد.