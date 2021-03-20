إصابة 8 أطفال جراء سقوط قذيفة عشوائية بحي زمزم ببنغازي

20 مارس، 2021 12:48 م
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أخبار ليبيا 24

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ثمانية أطفال أصيبوا جراء سقوط قذيفة عشوائية مجهولة المصدر بحي زمزم بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الاعلام بالمستشفى فاديا البرغثي  لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن المستشفى استقبل ثمانية مصابين جُلهم أطفال أصغرهم يبلغ من العمر 7 أعوام وأكبرهم يبلغ من العمر 16 عاماً ، حالتهم بين البسيطة والمتوسطة، بينهم حالتي إسعاف والبقية تقبع بالمستشفى لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وتنفرد أخبار ليبيا 24 بنشر إحصائية بأسماء المصابين وهم:

– عبدالله ناصر سليمان (7 أعوام)

– سليمان ناصور سليمان (15 عاماً)

– عبدالوهاب ناصر الشكماك (16 عاماً)

– سالم ناصر سالم الشكماك (12 عاماً)

– أحمد فرج ناصر الفيتوري (11 عاماً)

– داوود حسن داوود (12 عاماً)

– هيثم داوود المسماري (15 عاماً)

– عبدالحكيم عبدالمجيد محمد (11 عاماً)

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20 مارس، 2021 12:48 م
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