الرئيس الموريتاني السابق يهدد بإفشاء معلومات “تهز البلاد”

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هدد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم بالفساد ويخضع للمراقبة القضائية، الخميس، عبر محاميه بـ “قطع الصمت”؛ مما يمكن أن يؤدي إلى هز البلاد و”تغيير الكثير من الأمور”.

وكان قاض للتحقيق وجه في مارس الاتهام إلى عبد العزيز بـ 10 تهم تتعلق بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وفرض وضعه تحت المراقبة القضائية، مع صهره ورئيسين سابقين للحكومة وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.

وأوضح ولد عبد العزيز- عبر محاميه- أنه سيتحدث إلى القضاء بعد أن رفض طيلة الأشهر الماضية الإجابة عن أسئلة شرطة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة.

وفرض على الرئيس السابق الحضور إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وأن يطلب إذناً من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط.

وقال المحامي محمد ولد أشدو في مؤتمر صحافي “في حال استمرار الخداع الحالي فأنا على يقين من أن موكلي سيقطع الصمت رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية”.

وأضاف “أنا متأكد أيضا أنه إذا قطع صمته ستتغير أمور كثيرة وسيهتز الكثير في موريتانيا” من دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي يمكن أن يكشفها ولا الجهة التي يمكن أن تتضرر منها.