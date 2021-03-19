نصية: إخفاء جزء من تقرير الخبراء جريمة دولية في حق الشعب الليبي نصية: نخشى أن يستخدم إخفاء جزء تقرير الخبراء في ابتزاز السلطة التنفيذية الجديدة

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قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن إخفاء جزء من تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة يعتبر جريمة دولية في حق الشعب الليبي الذي يناضل من أجل دولة يسودها العدل و الشفافية.

وأوضح نصية في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن ما يخشاه هو أن يستخدم هذا الجزء لابتزاز السلطة التنفيذية الجديدة أو المؤسسات الليبية.

يذكر أن تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا المقدم لمجلس الأمن أشار إلى أن ما لا يقل عن 3 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي عرضت عليهم رشا خلال الجولة الأولى من أجل التصويت لمرشح معين لمنصب رئيس الوزراء.

ولم يفصح التقرير عن تفاصيل وقائع الرشا واكتفى بإرفاقها في ملحق سري إلى أعضاء مجلس الأمن.