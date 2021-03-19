نشطاء وحكماء طبرق يعلنون تأييدهم للرئاسي والحكومة الجديدتين

أخبار ليبيا24- خاص

أكد نشطاء المجتمع المدني وعدد من الحكماء في ميدان الشهداء في مدينة طبرق اليوم الجمعة تأييد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وللجيش الوطني.

وأعلن النشطاء والحكماء في بيان لهم اليوم رفضهم لما أسموها “مؤامرة” تحاك ضد الجيش، معتبرين أنه خط أحمر، كما جاء في بيانهم.

وجدد النشطاء والحكماء تأييدهم لمجلس النواب والمبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والتي أوصلت الليبيين إلى المصالحة الوطنية وتشكيل الحكومة الوطنية وسهل أمامها الطريق حتى تصل لتوحيد الصف وتوحيد المؤسسات في الدولة الليبية.