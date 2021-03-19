ليبيا ترحل آخر دفعة من عائلات إرهابيي داعش إلى تونس

أخبار ليبيا24

رحّل جهاز الشرطة القضائية آخر مجموعة من عائلات إرهابيي ”داعش” إلى بلادهم تونس والتي كانت ضمن نزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل بعد القبض عليها في مدينة سرت من قبل قوات البنيان المرصوص ومتهمات في قضايا تنظيم الدولة الإسلامية.

وتم ترحيل 10 نساء وابنائهن الـ14 عبر معبر راس أجدير الحدودي، حيث تم تسليمهن للسلطات التونسية، وذلك بحضور الجهات المختصة، التي ساهمت في استكمال عملية ترحيلهن وفق ظروف أمنية ممتازة.

وكانت تونس قد تسلّمت الإثنين المجموعة الثانية من عائلات إرهابيي ”داعش” وهي 3 نساء و5 أطفال قصر، في إطار عملية الترحيل التي تقوم بها السلطات الليبية للعائلات المتواجدة بالسجون الليبية عبر معبر رأس الجدير الحدودي.