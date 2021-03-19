كوبيش: حكومة الوحدة الوطنية لديها إرادة لتقديم الخدمات لليبيين 

أخبار ليبيا 24

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، حكومة الوحدة الوطنية للبدء في تقديم الخدمات لمواطنيها، وتقديم معالجة سريعة للقضايا الملحة والتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد، الخميس، في برلين مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وقال كوبيش خلال المؤتمر الصحفي “أؤكد أننا نتوقع الآن بالفعل أن الحكومة لديها الإرادة للبدء في تقديم الخدمات للناس، للبدء في المعالجة السريعة للقضايا الملحة والتصدي لجائحة كورونا، فعدد الإصابات في ليبيا كبير”، مشيرا إلى أن الليبيين في حاجة لدعم من مشروع “كوفاكس”.

وحث كوبيش حكومة الوحدة الوطنية على العمل على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة مسألة إمدادات الكهرباء هذا الصيف، وضمان عدم انهيار منظومة الطاقة الكهربائية.

وأضاف كوبيش “هذا بلد غني جدًا، ويزال يصدر النفط. إنهم بحاجة إلى استغلال الأموال بشكل جيد وبطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، بحيث يثق الناس ثقة كاملة في أنها تلبي احتياجاتهم”.

ودعا كوبيش إلى ضرورة العمل على توحيد البلاد وتقريبها من خلال إظهار الإرادة للتعاون برغم الخلافات، حيث قال “بالطبع، لا تزال هذه البلاد منقسمة، دعونا لا نخدع أنفسنا. هذا بلد منقسم لذلك نتوقع من الحكومة ومن الرئاسة ومن البرلمان العمل لتوحيد البلاد وتقريبها من خلال إظهار الإرادة للتعاون على الرغم من الخلافات”.

وأضاف: “وقد أظهروا في الأسبوع الماضي أن بإمكانهم فعل ذلك وأن هناك إرادة سياسية” معبرًا عن أمله في استمرار ذلك أيضًا في المستقبل، ورغبته في مرافقة البلاد إلى الانتخابات في ديسمبر المقبل.