في بنغازي.. المنتخب الوطني يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة نظيره التونسي

أخبار ليبيا 24

يواصل المنتخب الليبي لكرة القدم تدريباته اليومية بمعسكره بمدينة بنغازي وذلك استعداد لمواجهتي تونس في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، وتنزانيا، والتي تأتي ضمن ختام التصفيات القارية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال مدير المنتخب الوطني، كمال الترهوني، أن المعسكر انطلق في بنغازي منذ ثلاثة أيام تحت إشراف المدير الفني للمنتخب، زورانو أغري، مشيرا إلى أن الحصص التدريبية للفريق تقام في الملعب الجانبي وملعب شهداء بنينا.

الترهوني أكد أن قائمة اللاعبين المحليين تواجدت خلال التدريب الأول والثاني وانضم للمجموعة المحترف، أنيس سلتو، الخميس وذلك خلال التدريبات في ملعب شهداء بنينا.

وأشار مدير المنتخب أن التدريبات على فترتين صباحية تتركز على الجانب البدني ومسائية تتركز على الجانب التكتيكي والفني.

وتابع، إن كل الأجواء مهيئة لإجراء المعسكر من جميع الجوانب مقدما الشكر لكل من ساهم في توفير مناخ مناسب للمعسكر.

وعن المحترفين قال الترهوني أنهم سيلتحقون بالمعسكر الداخلي حيث سيلتحق اليوم محمد الترهوني ويوم غدا سيلتحق لاعب الترجي، حمدو الهوني، ومحمد صولة، ومعتصم صبو والمقصي ويوم 23 سيكتمل عقد المحترفين بالتحاق، سند الورفلي، و مؤيد الافي، ومعتصم المصراتي.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الليبي يتذيل ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات أمّم أفريقيا حيث جمع 3 نقاط من 4 مباريات بفوز وحيد و3 هزائم.