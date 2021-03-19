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توقعت إدارة التنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث طقس متقلب على أغلب مناطق ليبيا اعتبارًا من اليوم الجمعة مصحوب برياح نشطة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال يتخلله أحيانا سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال.

وأفادت الإدارة أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تميل للاعتدال حيث تتراوح ما بين 20 و27 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا غدًا خاصة على الشمال الغربي، بينما تكون مرتفعة على أغلب مناطق الجنوب حيث تتراوح ما بين 30 و38 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بداية من مساء اليوم برياح شمالية غربية باردة نشطة السرعة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتشمل مناطق الشمال الشرقي بداية من مساء يوم الأحد، بينما البحر يكون قليل الاضطراب الى مضطرب يوم الأحد على أغلب السواحل.