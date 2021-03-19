طائر يتسبب في عودة طائرة لمطار معيتيقة بعد إقلاعها بدقائق

مدير مطار معيتيقة : الطائرة هبطت بسلام دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية

19 مارس، 2021 11:51 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب أسباب عودة طائرة طيران البراق إلى المطار، بعد دقائق من إقلاعها قاصدة مطار برج العرب بالإسكندرية .

الطبيب قال – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 –  اليوم الجمعة، إن الطائرة حدث بها عطل فني بسبب دخول طائر لمحرك الطائرة أدى إلى كسر بعض ريشات المحرك، ما دعا إلى عودتها للمطار وهبطت بسلام دون وقوع أي أضرار بحمد الله .

وأوضح مدير عام المطار أن الطائرة خضعت للفحص الفني من قبل مهندسي الشركة، وتم تحويل كافة الركاب المسافرين على رحلة الخطوط الليبية إلى الإسكندرية غداً السبت.

19 مارس، 2021 11:51 م
22

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