دي مايو: لابد من مضاعفة الجهود بشأن الملف الليبي

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن التطورات المشجعة في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة تفسح المجال لتفاؤل حذر، مشددا على ضرورة أن يتم مضاعفة الجهود، وفق وكالة آكي الإيطالية.

واعتبر دي مايو في مؤتمر مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بمقر وزارة الخارجية في روما، الخميس، أن الثقة التي منحها مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة تعد تطوراً ذا أهمية تاريخية.

وأكد دي مايو أن إيطاليا تدعم بقوة عملية الانتقال السياسي وإعادة التوحيد المؤسساتي الجارية حاليا في ليبيا.

وفي السياق، قال بوريل إنه أجرى حوارًا مهمًا حول ليبيا وحول آفاق السلام والقيادة الجديدة هناك مع دي مايو، منبها إلى أن الطريق لا تزال طويلة، لكن هناك فرصة سانحة يجب استغلالها.

وأثنى بوريل على مساهمة إيطاليا المهمة التي قدمتها دائمًا في هذا الملف المعقد للغاية، وبشكل خاص عندما ارتبط الأمر بإطلاق عملية “إيريني”.