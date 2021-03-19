حمودة: التصريحات المنسوبة لحكومة الوحدة الوطنية حول المرتزقة غير صحيحة

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن التصريحات المنسوبة لحكومة الوحدة حول المرتزقة غير صحيحة.

وقال حمودة في بيان مقتضب نشر عبر الصفحة الرسمية للحكومة أن المكتب الإعلامي للحكومة لم يدلي بأي تصريح اليوم الجمعة.

وكانت وسائل إعلام محلية نسبت تصريحا لمسؤول إعلامي بالمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية طالب فيه الدول التي جلبت القوات الأجنبية والمرتزقة إلى ليبيا بسحبهم في أقرب فرصة، الأمر الذي نفاه حمودة.